4 Temmuz 1997 tarihinde Nevşehir’de doğan Esra Yıldız Kahraman, küçük yaşlarda başladığı boks sporunda hızla gelişim göstererek antrenörlerinin dikkatini çekti. Sarı lacivertli formayla önemli başarılara imza atan Yıldız, ulusal ve uluslararası yarışmalarda elde ettiği derecelerle Türkiye’nin gururu oldu. 2020 Avrupa elemelerinde elde ettiği dereceyle, 2021 yılında yapılan 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda yer alma hakkı kazandı. Tokyo'daki ilk maçında Arjantinli rakibini mağlup eden Yıldız, çeyrek finalde Fin rakibi Mira Potkonen'e 3-2 yenildi.

Esra Yıldız Kahraman, kariyerinde birçok önemli başarıya imza attı. 2016 yılında Sofya, Bulgaristan’da düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda 60 kg hafif sıklette bronz madalya kazandı. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ise Türkiye’nin Olimpiyat tarihindeki ilk kadın boksörlerden biri olarak adını tarihe yazdırdı.

5 Mayıs 2023 tarihinde, kendisi gibi sporcu olan Harun Kahraman ile evlendi. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda madalya hedefiyle çalışmalarına devam eden milli boksör, Türkiye'yi gururla temsil etmeye hazırlanıyor.