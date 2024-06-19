Türkiye Basketbol Federasyonu, eski milli basketbolcu Reşat Güney'in 76 yaşında vefat ettiğini duyurdu. Federasyon, yayımladığı başsağlığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Milli Takımımızın eski basketbolcularından Reşat Güney'in vefat ettiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına ve basketbol camiamıza başsağlığı diliyoruz."

Reşat Güney, kariyeri boyunca İTÜ, Muhafızgücü ve TOFAŞ formalarını giydi. Uzun yıllar boyunca Türk basketboluna önemli katkılarda bulunan Güney, oynadığı kulüplerde ve Milli Takım'da gösterdiği performansla hatırlanacak.