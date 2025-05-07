Yunanistan temsilcisi Panathinaikos forması giyen Osman, mücadele sonrası basına açıklamalarda bulundu. Karşılaşmanın ardından sporseverler, deneyimli oyuncunun kariyerine dair detayları merak etmeye başladı.

CEDİ OSMAN’IN KARİYER YOLCULUĞU

Basketbola henüz 6 yaşındayken başlayan Cedi Osman, ailesinin yönlendirmesiyle KK Bosna kulübünde altyapı eğitimine başladı. 13 yaşında Anadolu Efes yetenek avcıları tarafından keşfedilen Osman, ailesiyle birlikte İstanbul’a taşınarak profesyonel kariyerinin temellerini attı.

2014 yılında Türkiye A Milli Basketbol Takımı formasıyla FIBA Dünya Şampiyonası’nda ilk kez uluslararası düzeyde sahne aldı. Aynı yılın Temmuz ayında NBA ekibi Cleveland Cavaliers ile sözleşme imzalayarak yurt dışı kariyerine adım attı.

Cleveland’daki birkaç sezonun ardından San Antonio Spurs’e transfer olan Osman, burada da bir sezon forma giydi. 1995 doğumlu ve 30 yaşında olan başarılı forvet, kariyerine şu anda Yunanistan Ligi ekiplerinden Panathinaikos’ta devam ediyor.