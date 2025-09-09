Milli atlet Sezer Altuntaş (40), Aydıntepe ilçesindeki evinde ölü halde bulundu. Altuntaş’ın bir süredir psikolojik tedavi gördüğü bildirildi.

Bayburt’un Aydıntepe ilçesinde hayatını sürdüren milli atlet Sezer Altuntaş (40), evinde ölü bulundu.

Alınan bilgilere göre, bir süredir psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen Altuntaş, iddiaya göre pompalı tüfekle yaşamına son verdi. Silah sesini duyan çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrollerde, Altuntaş’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazesi, gerekli incelemelerin ardından Bayburt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sezer Altuntaş, atletizm kariyeri boyunca Türkiye genelinde düzenlenen birçok maraton ve koşuya katılmış, elde ettiği derecelerle Bayburt’u ve Türkiye’yi temsil etmişti.