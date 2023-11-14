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Hastane bahçesinde gerçekleştirilen fidan dikiminde konuşan Başhekim Uz. Dr. Mustafa Kozan: “Milli ağaçlandırma seferberliği kapsamında hastanemiz bahçesinde fidanları toprakla buluşturduk. Hepinizin bildiği gibi, ormanlar sağlığımız için son derece önemli olan bir ihtiyaçtır. Ağaçlandırma her bireyin görevleri arasında olmakla birlikte mesleğimiz ile de yakından ilintilidir. Cumhuriyetimizin 100. yılına denk gelen etkinliğimize Yozgat Vali Yardımcımız Sayın Türker Çağatay Halim’in de katılımıyla 500 fidanı toprakla buluşturduk. Vali Yardımcımız Sayın Türker Çağatay Halim’e katılımları için çok teşekkür ediyorum” dedi.

Düzenlenen etkinlikte Vali Yardımcısı Türker Çağatay Halim, hastane yönetimi ve personeller fidan dikerek ilk can suyu verdiği fidanlara hazırlanan künyelerle kendi isimleri verildi.