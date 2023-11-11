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Sarıkaya ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde çam fidanları toprakla buluşturuldu.

Sarıkaya ilçesinde, Şehit Osman Gazi Çetingiz İlkokulunda belirlenen ağaçlandırma sahasında "Geleceğe Nefes, Cumhuriyete Nefes" 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri çerçevesinde fidanlar toprakla buluştu.

Fidan dikim etkinliğinde Kaymakam Ahmet Nuri Demir, "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinliği çerçevesinde fidanlarımızı toprakla buluşturmaktayız. Yeşil bir nefestir, hayattır, rahmettir, doğanın güzelliğidir. Ormanlarımızı yetiştirelim, koruyalım. Ormanlarımız, oksijen kaynağımız olarak var olsun" dedi.

Fidan dikim etkinliğine Kaymakam Ahmet Nuri Demir ve eşi Ayşenur Demir, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.