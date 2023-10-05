TBMM'de 28. Dönem 2. Yasama Yılı'nın başlamasıyla birlikte milletvekilleri, seçim bölgelerinden gelen bireysel ve grup ziyaretçilerini ağırlamaya başladılar. Siyasi parti gruplarının toplantılarının başlaması, TBMM'deki yoğunluğu doruğa çıkardı. Ziyaretçilerin gruplar halinde ve araçlarıyla TBMM'ye giriş yapmak istemeleri, Çankaya ve Dikmen giriş kapılarında trafik sıkışıklığına neden oldu.

TBMM İdare Amirliği tarafından milletvekillerine iletilen yazıda, Güvenlik Koordinasyon Kurulu'nun kararı gereği Çankaya ve Dikmen giriş kapılarına günlük olarak "araçla ziyaretçi girişi" yapma yetkisi verildi. Ancak bu yetki her milletvekili için en fazla 5 araçla sınırlıdır. 5 aracın üzerindeki talepler, güvenlikten sorumlu idare amirinin onayına sunulacaktır. Öte yandan, araçsız ziyaretçiler için herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.

Ayrıca, yazıda "1 Ekim tarihinde yaşanan terör saldırısının güvenlik önlemlerinin ne kadar hassas olduğunu bir kez daha gösterdiği ve bu çerçevede alınan önlemlerin büyük önem taşıdığı" belirtildi.