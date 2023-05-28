AK Parti Yozgat Milletvekili Abdulkadir Akgül oyunu Yozgat İmam Hatip Ortaokulu’nda, AK Parti Milletvekili Süleyman Şahan Fevzi Çakmak İlköğretim Okulunda oylarını kullanırken MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef ise oyunu Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde kullandı.

SÖZ DE KARAR DA MİLLETİMİZİNDİR

AK Parti Yozgat Milletvekili Abdulkadir Akgül, ’Cumhurbaşkanlığı seçimlerimiz ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Bugün söz de karar da milletimizindir” dedi.

Akgül yaptığı açıklamada, ‘’Cumhurbaşkanlığı seçimlerimiz ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Bugün söz de karar da milletimizindir. Bizler milletimize anlattık, herkes seçim çalışmalarını tamamladı. Artık milletimizin karar verme anı. Sandık demokrasinin namusudur. En doğru sözü milletimiz söyleyecektir. Milletimiz hakemliğini en güzel şekilde yapacaktır. Şu ana kadar olumsuz bir durum ve bilgi gelmedi. Temennimiz de çok güzel birlik ve beraberlik içerisinde seçim atmosferinin geçmesi" dedi.

GÖREVİMİZİ YERİNE GETİRDİK

AK Parti Milletvekili Süleyman Şahan Cumhurbaşkanı genel seçimi için oyunu kullandı.

Milletvekili Süleyman Şahan, vatandaşlık görevini yerine getirdiğini ifade etti.

Şahan yaptığı açıklamada; “Oyumuzu kullandık. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Türkiye Yüzyılı için herkesi sandığa davet ediyoruz. Son 21 yıldır Türkiye bize emanetti, bu gün biz de Türkiye’ye emanetiz. Milletimiz bize emanetti, bu gün biz de milletimize emanetiz.” ifadelerini kullandı.

VATANA MİLLETE HAYIRLI OLSUN

Milliyetçi Hareket Partisi Yozgat Milletvekili Ethem Sedef Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde oyunu kullandı.

Milletvekili Sedef 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı genel seçimlerinin vatanımıza milletimize ve Yozgat'ımıza hayırlı olmasını diliyorum dedi.

Sedef yaptığı açıklamada; “Seçimimiz vatanımıza Milletimize hayırlı sonuçlar çıkar. Yozgat’ımızda zaten yüzde 72’lük bir oy dilimiyle Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan bir önceki seçimde önde çıkmıştı. Türkiye genelinde de yüzde 49.5 ile yine birinci çıkmıştı. Bu seçimde oylarımız artarak devam edeceğine ve inşallah Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük bir farkla yeniden Cumhurbaşkanı olacağını temenni ediyoruz çalışmalarımızı o yönde ilerlettik. Bu seçimlerin vatanımıza milletimize ve Yozgat’ımıza hayırlı olur. Vatandaşlık görevimizi yerine getirdik bu vesileyle. Bu haftadan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisinde yeminimizi yaparak Yozgat için çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah seçimler memleket için hayırlı olur” diye konuştu. Alpaslan Demir