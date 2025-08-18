Millet Bahçesinde düzenlenen buluşmada konuşan Şahan, köy yolları için ayrılan bütçenin tamamının kullanılacağını ve bozuk köy yolu kalmayacağını söyledi.

Muhtarların yol, su ve elektrik gibi ortak sorunlarının çözümü için not aldıklarını belirten Şahan, özel idarenin köy yollarında çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Şahan, yer altı sularının tükenmemesi için içme suyunun bahçe ve bağ sulamasında kullanılmaması gerektiğini kaydetti.