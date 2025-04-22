AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, 77 milyon lira bitüm desteğinin Yozgat’a sağlanacağını söyledi.

AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, Yozgat Belediyesi, beldeler ve İl Özel İdaresi için 77 milyon lira değerinde bitüm desteği sağlanacağını duyurdu.

Şahan, yapılan katkının, yolların bakım ve onarımında önemli bir rol oynayacağını belirterek, "Bitüm desteği sayesinde ulaşım altyapımızın iyileştirilmesi yönünde önemli bir adım atılmış olup, hemşehrilerimizin yaşam kalitesinin artırılması amaçlanmıştır. Bu destek, yerel yönetimlerimizin hizmetlerini daha etkin ve hızlı bir şekilde gerçekleştirmesine olanak sağlayacaktır" dedi.

Yozgatlılara hizmet için gösterilen çabayı takdir eden Milletvekili Şahan, "Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Alparslan Bayraktar’a ilimize gösterdikleri yakın ilgi için şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Şahan, "Yolumuz hizmet, gücümüz millet!" diyerek, bu önemli katkının Yozgat için hayırlı olmasını diledi.