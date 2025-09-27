Dinçer, aynı yıl CHP Merkez Yürütme Kurulu’nda Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak da görevlendirildi.

1966 yılında Ankara’da dünyaya gelen Semra Dinçer, eğitimini Özel Yenişehir Koleji ve Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünde tamamladı. Eğitim hayatının ardından iş dünyasında mali işler yöneticisi olarak görev yapan Dinçer, siyasete 2007 yılında CHP Keçiören İlçe Örgütünde başladı.

Partinin çeşitli kademelerinde görev alan Dinçer, 2015 ve 2018 genel seçimlerinde Ankara 2. Bölgeden milletvekili adayı oldu. Bu dönemlerde Meclis’e girme şansı yakalayamayan Dinçer, 2023 genel seçimlerinde CHP Ankara milletvekili olarak seçildi ve 28. Dönem TBMM’de görevine başladı.

2023 Haziran ayında gerçekleştirilen CHP Genel Kurulu’nda Semra Dinçer, Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak Merkez Yürütme Kurulu üyeliğine seçildi. Bu görev kapsamında Dinçer, çevre ve doğa politikalarına ilişkin çalışmalara partisi adına yön veriyor.

Ekonomi eğitimi alan Dinçer, inşaat ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteren özel bir şirkette mali işler yöneticisi olarak çalıştı. Bu deneyimi, Meclis ve parti görevlerinde yürüttüğü çalışmalarına yön veren unsurlar arasında gösteriliyor.