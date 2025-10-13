Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, partinin genel merkezinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyarette bulundu. Yaptığı ziyarette, Yasama Yılı'na verilen arada Yozgat'ta yürütülen saha çalışmalarının sonuçlarını içeren kapsamlı bir raporu Genel Başkan Bahçeli'ye sundu.

Sedef, ziyaret esnasında Yozgatlı hemşehrilerinin talep ve beklentilerini doğrudan Genel Başkan Bahçeli'ye ilettiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, bugüne kadar gerçekleştirdiği çalışmalarda kendilerine her zaman destek olan ve yol gösteren Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye teşekkürlerini iletti.

Milletvekili Sedef, Genel Başkan Bahçeli'nin bütün Yozgatlılara sevgi ve selamlarını ilettiğini de bildirdi. Seçim vaatlerine sadık kalarak hemşehrileriyle iç içe olmaya, onların sorunlarıyla ilgilenmeye devam edeceğinin altını çizen Sedef, Yozgat için var gücüyle çalışmaya sürdüreceğini söyledi.