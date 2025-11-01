Milletvekili Sedef, programı dahilinde Yozgat merkeze bağlı Alemdar köyünü ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu.

Ziyaret, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatları doğrultusunda ülke genelinde yürütülen “Hayırlı Günler Komşum, Derdin Derdimiz Sohbet Toplantıları” programı kapsamında gerçekleştirildi.

Köy meydanında vatandaşlarla bir araya gelen Sedef, bölge halkının talep, istek ve sorunlarını dinledi; çözüm süreçleri üzerine istişarelerde bulundu.

Vatandaşlarla samimi bir ortamda sohbet eden Milletvekili Sedef, yaptığı açıklamada birlik ve dayanışmanın önemine vurgu yaptı: “Hemşehrilerimizle gönül gönüle, dertleşerek, istişare ederek yol yürüyoruz. Bu toprakların insanına hizmet etmekten onur duyuyoruz. Alemdar Köyümüzde bizleri misafir eden vatandaşlarımıza, muhtarımıza, teşkilatımıza ve tüm katılımcılara teşekkür ediyorum.”

Sedef, ziyaretlerin amacının vatandaşlara doğrudan ulaşmak, ihtiyaçları yerinde görmek ve çözüm mekanizmalarını hızlandırmak olduğunu belirtti.

Sedef, köylere yapılan saha ziyaretlerinin aralıksız devam edeceğini belirterek, kırsal kesimin kalkınması için devlet kurumları, yerel yönetimler ve vatandaşlarla iş birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Programa; MHP Yozgat İl Başkanı Tekin Irgatlıoğlu, İl yönetim kurulu üyeleri, İl genel meclisi üyeleri, katıldı.

Ziyaret kapsamında köy kahvesinde gerçekleştirilen toplantıda bölgenin altyapı ihtiyaçları, tarımsal üretim destekleri ve kırsal kalkınma konuları da gündeme alındı.