Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin talimatlarıyla yürütülen “Hayırlı Günler Komşum” ziyaretleri kapsamında Sorgun ilçesinde bir dizi temaslarda bulundu.

Sorgun Esnafına Ziyarette Bulundu

Sedef, ilk olarak Sorgun ilçe merkezinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Esnafla tek tek görüşen Sedef, iş yerlerini gezerek hayırlı işler ve bol kazançlar diledi. Ziyaretlerle ilgili açıklamasında, “Milliyetçi Hareket Partisi olarak Bilge Liderimizin rehberliğinde dinlenmedik dert, paylaşılmadık sorun kalmayacak” ifadelerini kullandı.

Sedef, program kapsamında Sorgun Güzelyurt Mahallesi Prestij Sitesini de ziyaret ederek hemşehrileriyle bir araya geldi. Buradaki temaslarıyla ilgili konuşan Sedef, “Hayırlı Günler Komşum ziyaretleri ile her kapıya selam, her gönüle umut taşımaya devam edeceğiz” dedi.

Ziyaret programının bir diğer durağı MHP Sorgun İlçe Başkanlığı oldu. Burada, MHP Yozgat İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, MHP Sorgun İlçe Başkanı Muaz Ağan, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyeleri ile birlikte teşkilat üyeleriyle bir araya gelen Sedef, partililerle istişarelerde bulundu.

Sedef, programın devamında Eymir Mahallesini ziyaret etti. Hem vatandaşlarla hem de esnafla buluşan Sedef, “Hayırlı Günler Komşum ziyaretleri kapsamında Eymirli hemşehrilerimizle bir araya geldik. Her kapıya selam, her gönüle umut taşımaya devam edeceğiz. Esnafımızı ziyaret ederek hayırlı işler ve bol kazançlar diledik” dedi.

"Vatandaşlarımızın Sorunlarına Çözümler Üretmeye Devam Edeceğiz"

Ziyaretler boyunca Sorgun halkının taleplerini ve sorunlarını dinleyen Sedef, açıklamasında şunları kaydetti: “Milliyetçi Hareket Partisi olarak, Bilge Liderimizin rehberliğinde vatandaşlarımızın sorunlarını dinlemeye ve çözümler üretmeye devam edeceğiz. Hedefimiz, hem esnafımızın hem de halkımızın yanında olmak, her kapıya selam ve her gönüle umut taşımaktır.”