AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, Yozgatlı çiftçilere tarımsal kredi borçlarına ilişkin önemli bir desteğin hayata geçirildiğini açıkladı.

Şahan, Ziraat Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla kullandırılan sübvansiyonlu kredilerde üreticilere 1 yıl erteleme ve faiz indirimiyle birlikte azami 5 yıla kadar taksitlendirme imkânı sağlandığını duyurdu.

Milletvekili Şahan, söz konusu desteğin doğal afetlerden etkilenen üreticilerin korunması, tarımsal üretimin devamlılığı ve çiftçilerin mali yükünün hafifletilmesi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Şahan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ı makamında ziyaret ederek, çiftçilerin sorun ve beklentileri, ilin ve ilçelerin içme suyu sorunları, Yozgat çevre yolu talebi ile kapalı devre sulama kanalları ihtiyacı başta olmak üzere önemli konuları ilettiklerini kaydetti.

Milletvekili Şahan, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı olmak üzere destek veren yetkililere teşekkür ederek, Yozgat için çalışmaların iş birliği içinde devam edeceğini belirtti.