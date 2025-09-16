TBMM tatilinin ardından yoğun ziyaret programına başlayan Şahan, ilçede bir dizi kurumu ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Şahan, Sorgun İlçe Başkanı Ahmet Soysal ve beraberindeki heyetle birlikte Kaymakam Abdurrezzak Canpolat’ı makamında ziyaret etti. Görüşmede ilçenin gelişimi, vatandaşların talepleri ve kamu hizmetlerinin etkinliği üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Çalışmalar İstişare Edildi

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci’yi de ziyaret eden Şahan, ilçeye değer katacak projeler üzerine istişarelerde bulundu. Görüşme sonrasında, hizmetlerin birlik ve beraberlik içinde sürdürüleceği vurgulandı.

“Teşekkür Ederim”

Milletvekili Şahan, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Binbaşı Alper Ekmekçioğlu ve İlçe Emniyet Amiri Cesur Öner’i ziyaret ederek güvenlik güçlerine görevlerindeki özveri için teşekkür etti. Ziyaretlerde, huzur ve güvenliğin önemine dikkat çekildi.

Eğitim ve Kamu Hizmetleri Değerlendirildi

Şahan’ın programı kapsamında Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Vergi Dairesi, Tapu ve Kadastro Müdürlüğü, Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü ile İlçe Özel İdare Müdürlüğü de ziyaret edildi. Görüşmelerde kamu hizmetlerinin etkin yürütülmesi ve vatandaşlara sunulan hizmetler ele alındı.

Üreticilere Destek Mesajı

Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi ve Yozgat Şeker Fabrikası ziyaretlerinde, üretime ve istihdama katkı sağlayan tüm emekçilere destek mesajı verildi. Şahan, esnafların ve üreticilerin yanında olduklarını ifade etti.

Yaşlıları Unutmadı

Sorgun Huzurevi’nde yaşlılarla bir araya gelen Şahan, taleplerini dinledi ve hayır dualarını aldı. İlçe Müftüsü İsa Yaykın’ı da ziyaret eden Şahan, din hizmetlerine katkılarından dolayı teşekkürlerini sundu.

Milletvekili Şahan, ziyaretlerinin ardından yaptığı değerlendirmede, Sorgun’un kalkınması için kurumlarla iş birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.