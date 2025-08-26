Milletvekili Süleyman Şahan’a ziyaretlerinde AK Parti İl Başkan Yardımcıları Harun Aslan ve Fatih Yıldız, İl Genel Meclis Başkanı Adnan Ünal, Saraykent İlçe Başkanı Nuri Çınar ve teşkilat mensupları eşlik etti.

Dedefakılı Belde Belediye Başkanı Haydar Coşkun ile bir araya gelen heyet, belediyede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Şahan, misafirperverlikleri için Başkan Coşkun’a ve Dedefakılı halkına teşekkür etti.

Beldedeki Çalışmaları Değerlendirdi

Milletvekili Şahan ve beraberindeki heyet, Ozan Belde Belediyesi’ni de ziyaret etti. Belediye Başkanı Ahmet Yaşar ile görüşen Şahan, beldedeki çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Şahan, samimi karşılamalarından dolayı Başkan Yaşar’a ve Ozan halkına teşekkür ederek, birlik ve beraberlik içinde hizmet etmeye devam edeceklerini ifade etti.

Son Durak Saraykent Belediyesi

Ziyaretlerin son durağı Saraykent Belediyesi oldu. Belediye Başkanı Ahmet Köroğlu ile bir araya gelen Şahan, ilçede devam eden projeler hakkında bilgi aldı.

Şahan, misafirperverlikleri nedeniyle Başkan Köroğlu’na ve Saraykent halkına teşekkür ederek, çalışmaların kararlılıkla süreceğini söyledi.