Görüşmede; Yozgat’ın ekonomik kalkınması, tarım ve hayvancılık alanlarında destekler, ulaşım ve sağlık yatırımları ile eğitim ve gençlik projeleri ele alındı. Özellikle şehir merkezinde ve ilçelerde devam eden kamu yatırımlarının hızlandırılması ve yeni planlanan projelerin hayata geçirilmesi konusunda istişarelerde bulunuldu.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Milletvekili Şahan, Yozgat’ın kalkınması için yoğun bir gayret gösterdiklerini belirterek şunları kaydetti: “Yozgat bizim için sadece bir şehir değil, gönlümüzün merkezidir. Her adımımızı Yozgat için atıyor, her nefeste Yozgat’ı düşünüyoruz. Şehrimizin hayallerini ve geleceğini büyütmek için durmadan, yorulmadan çalışıyoruz. Gençliğimizi, emeğimizi ve zamanımızı Yozgat’a adadık. Yozgat sevdasıyla hizmet üretmeye devam ediyoruz.”

Milletvekili Şahan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’ın Yozgat’ın ihtiyaçlarına ve taleplerine hassasiyetle yaklaştığını vurgulayarak, “Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımıza destekleri ve şehrimize gösterdiği ilgi için teşekkür ediyoruz. İnşallah yeni dönem Yozgat için yatırım ve hizmetlerin daha da yoğunlaştığı bir dönem olacak” dedi.

Şahan, Yozgat’ın tüm ilçeleriyle birlikte kalkınma hedeflerine adım adım ilerlediğini ifade ederek, kamu yatırımları, istihdam projeleri ve yeni hizmetlerle kente değer katmaya devam edeceklerini söyledi.

Açıklamasında birlik ve beraberlik vurgusu yapan Şahan, “Yozgat’ı geleceğe hazırlarken hemşehrilerimizin desteği ve duası bizlere güç veriyor. İnşallah hem bugün hem de yarın Yozgat için çalışmayı sürdüreceğiz. Hedefimiz daha güçlü, daha gelişmiş, daha yaşanabilir bir Yozgat’tır” diye konuştu.