AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nu (ASKF) ziyaret etti.

Federasyon Başkanı Mustafa Hakan Bektaş ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Şahan, şehirde amatör sporun gelişimi ve gençlerin spora yönlendirilmesi konusunda istişarelerde bulundu.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Şahan, amatör spor kulüplerinin gençlerin sporla buluşmasında önemli bir görev üstlendiğini söyledi.

Şahan, “Amatör spora emek veren tüm kulüplerimize ve sporcularımıza teşekkür ediyor, her zaman yanlarında olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum” dedi.