AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, Dilekçe Komisyonu ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon toplantısında, 2024 yılı Kamu Denetçiliği Kurumu Faaliyet Raporu’nun ele alındığını bildirdi.

Toplantının ardından açıklamada bulunan Şahan, vatandaşların başvurularının hakkaniyetle değerlendirilmesinin, adaletin güçlenmesi açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Toplantıda, Kamu Denetçiliği Kurumu’nun tavsiye kararlarına uyumun artırılması ve kamu kurumlarında uygulama birliğinin sağlanmasına yönelik değerlendirmelerde bulunulduğunu aktaran Şahan, “Kamu Başdenetçimiz, denetçilerimiz ve bakan yardımcılarımızın katılımıyla yürüttüğümüz bu süreç, vatandaş odaklı kamu yönetimi anlayışımıza güç katmıştır” ifadelerini kullandı.

Milletin her talebinin karşılık bulduğu, şeffaf ve etkin bir yönetim için çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini vurgulayan Şahan, kamu kurumlarının daha kapsayıcı ve çözüm odaklı hale gelmesinin temel hedefleri olduğunu kaydetti.