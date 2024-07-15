AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, 15 Temmuz Darbe Girişimi ve Millet Zaferi dolayısıyla esnaflara bayrak dağıtımı yaptı.

Bayrak dağıtımına Milletvekili Süleyman Şahan’ın yanı sıra, AK Parti Yozgat İl Başkanı Çelebi Altuntaş, Kadın Kolları İl Başkanı Erva Kevser Yurtlu, Merkez İlçe Başkanı Muhammed Ali Gün, İl Genel Meclis Başkanı Adnan Ünal ve partililer katıldı.

AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan yaptığı açıklamada, “Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. 15 Temmuz'un 8. yılında, canlarını ortaya koyarak FETÖ'nün alçak darbe girişimine 'Dur' diyen Şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, Gazilerimize uzun ömürler diliyoruz.

Devletimizin bekası için meydanları doldurarak silahların ve tankların önünde etten duvar ören tüm vatandaşlarımızla dünyaya bir mesaj verdik. Bir olduk, Türkiye olduk. Bugün burada esnaf kardeşlerimizi ziyaret ederek bayrak dağıtımı yaptık. 15 Temmuz gecesi ve sonrasında yaşanan olaylarda şehit olan kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum ve yaralı olan gazilerimize de acil şifalar diliyor bu darbe sonrası kahramanca bir duruş sergileyen vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum” dedi.

15 Temmuz’da meydanları boş bırakmayan vatandaşların hem dünyaya hem de Türkiye’nin düşmanlarına bir birlik ve beraberlik mesajı verdiğini dile getiren Milletvekili Şahan, “15 Temmuz sonrası nöbetler devam etti. Bu sebeple vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. 15 Temmuz gecesinin akabinde 15-20 dakika içeresinde hemen meydanlara inerek demokrasiye sahip çıkmıştır” ifadelerini kullandı.