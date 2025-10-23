AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nu makamında ziyaret ederek Yozgat ve ilçelerindeki sağlık hizmetleri ile ilgili taleplerini iletti.

Ziyaret sırasında Milletvekili Şahan, il ve ilçelerdeki Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kapsamında acil hekim ihtiyacı, mevcut tıbbi cihaz eksiklikleri ve ambulans ile hizmet aracı taleplerini Bakan Memişoğlu’na aktardı. Ayrıca, sağlık personelinin ihtiyaçları ve sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesine yönelik öneriler de görüşüldü.

Şahan, Yozgat’a sağlık alanında yapılan yatırımların önemine vurgu yaparak, “Bakanlığımızın desteğiyle sağlık hizmetlerini daha etkin ve hızlı bir şekilde sunmayı hedefliyoruz. İlimize göstermiş oldukları ilgi ve destekten dolayı Sayın Bakanımıza teşekkür ediyoruz” dedi.