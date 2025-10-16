AK Parti Milletvekili Süleyman Şahan, Bozok OSB taleplerini Teknoloji Bakanı Fatih Kacır’a iletti.

AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ı makamında ziyaret ederek, Yozgat’ın ekonomik kalkınmasına önemli katkılar sağlayacak Bozok Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile ilgili taleplerini aktardı.

Ziyarette, Bozok OSB’nin yatırım, üretim ve istihdama sağlayacağı katkılar ele alındı. Şahan, Yozgat’ta sanayinin gelişmesi ve yeni iş alanlarının oluşturulmasının öncelikleri arasında olduğunu belirterek, OSB’nin şehrin ekonomik potansiyelini artıracağını söyledi.

Milletvekili Şahan, yatırımcıların bölgeye ilgisinin artırılması ve OSB’nin altyapısının güçlendirilmesi konusunda Bakan Kacır’dan destek talebinde bulundu.

Şahan, “Yozgat’ımıza yatırım, istihdam ve üretim kazandıracak her girişimin takipçisiyiz. Bu süreçte Bakanlığımızın destekleri büyük önem taşıyor” dedi.

Şahan, Bozok OSB’nin hayata geçmesiyle birlikte bölgedeki işsizlik oranının azalacağını, genç nüfusa istihdam sağlanacağını ve Yozgat ekonomisinin daha da güçleneceğini ifade etti. Ayrıca, OSB’nin bölgedeki sanayi yatırımlarını artırarak Türkiye’nin üretim kapasitesine de katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.