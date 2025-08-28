Milletvekili Şahan açıkladı Yozgat’a sağlıkta dev takviye!

AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, 124. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) atamaları kapsamında Yozgat’a 25 uzman ve 112 pratisyen hekimin görevlendirildiğini açıkladı.
Milletvekili Şahan, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada Yozgat’ın sağlık alanında önemli bir takviye aldığını duyurdu. Şahan, “Yozgat’ımıza sağlıkta güçlü takviye! 124. Dönem DHY atamaları kapsamında 25 uzman hekim, 112 pratisyen hekim ilimize atandı” ifadelerini kullandı.
Yeni göreve başlayacak hekimlere başarı dileklerini ileten Şahan, “Bu atamaların Yozgat’ımıza ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sağlık alanında güçlenmeye devam ediyoruz” dedi.