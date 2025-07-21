Ruken Kilerci, 1971 senesinde Ağrı Patnos’ta dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Turizm ve İşletme Bölümünü başarıyla bitirdi. Anadolu Üniversitesi Tarih bölümünde eğitimini sürdürmektedir.

2004 - 2009 seneleri arasında Küçükçekmece Belediyesi Meclis Üyeliği, 2005 - 2009 yılları arasında Encümen Üyeliği, 2009 - 2014 yıllarında Küçükçekmece Belediyesi Meclis Üyeliği, 2009 - 2014 yılları arasında Meclis Başkan Vekilliği, 2009 - 2014 yıllarında ise Hukuk Komisyon Üyeliği, 2014 senesinde Küçükçekmece Belediyesi Meclis Üyeliklerinde bulunmuştur. Ekstra olarak NEYAD Yönetim Kurulu Üyeliği ve KADEM üyelikleri vardır. Evli ve iki kız çocuğu bulunmaktadır.