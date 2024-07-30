İYİ Parti Yozgat Milletvekili Lutfullah Kayalar, yıllar önce okuduğu Yozgat Lisesini ziyaret etti.

Lise Müdürü Mustafa Telli ve okul yönetimi tarafından karşılanan Milletvekili Lutfullah Kayalar, eski okulunu gezerken duygusal anlar yaşadı.

Milletvekili Kayalar, “Türkiye’nin en köklü liselerinden olan Yozgat Lisemizi ziyaret ettik, anılarımızı tazeledik… Yozgat Lisesi’nin hayatımdaki yeri bambaşkadır. Lisemizden halen görüştüğüm birçok arkadaşım var, önünden her geçtiğimde adeta geçmişe yolculuk yapıyorum” dedi.

Kayalar lise hakkında şu açıklamalarda bulundu: “Yozgat Lisesi Osmanlı dönemine dayanan köklü bir eğitim kurumudur. 1895-1896 yıllarında Osmanlı Sultanı II. Abdülhamit döneminde inşa edilen okul, 1869 Maarif-i Umumi Nizamnamesi ile eğitim alanında önemli adımlar atılmış ve Osmanlı İmparatorluğu genelinde eğitim kurumlarının yaygınlaşması sağlanmıştır. Köklü bir tarihe ve eğitim alanında önemli bir yere sahip olan bu lisede öğrenim görmekten büyük bir onur duyuyorum” ifadelerini kullandı.