İYİ Parti Yozgat Milletvekili Lutfullah Kayalar, Çekerek ilçe kongresine katıldı.

İYİ Parti Yozgat Milletvekili Lutfullah Kayalar, partisinin Çekerek İlçe Teşkilatı’nın kongresine katılarak, teşkilat üyeleri ve Çekerekli vatandaşlarla bir araya geldi.

Kayalar, kongrede yaptığı konuşmada, yeni dönemde görev alan ilçe başkanı ve yönetimini tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Kayalar, “Kongremize katılımlarıyla bizleri onurlandıran Zile İlçe Başkanımıza ve tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum. Birlik, dayanışma ve azimle; Çekerek’imizin ve Yozgat’ımızın daha güçlü yarınları için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Milletvekili Kayalar, etkinlikte parti üyeleriyle bir araya gelmenin yanı sıra, bölgesel sorunların çözümü ve yerel kalkınma projeleri üzerine de görüş alışverişinde bulundu.