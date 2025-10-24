Milletvekili Süleyman Şahan, 125. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü (DHY) Kurası kapsamında Yozgat’a 21 doktorun atandığını belirterek, “Sağlıkta güçlü Yozgat için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” dedi.

Milletvekili Şahan, kura sonuçlarına göre 20 uzman tabip ve 1 pratisyen tabibin Yozgat genelinde göreve başlayacağını ifade etti. Atamaların, kentteki sağlık hizmetlerinin kalitesini artıracağını belirten Şahan, “Sağlık altyapımızı güçlendirecek bu değerli atamalarla birlikte hem il merkezimizde hem de ilçelerimizde doktor açığı önemli ölçüde kapanacaktır. Vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişimi artık daha hızlı ve kolay hale gelecektir” dedi.

Sağlık alanında yapılan yatırımların son yıllarda hız kazandığını vurgulayan Şahan, “Yozgat Şehir Hastanemiz başta olmak üzere, ilçe hastanelerimizde ve aile sağlığı merkezlerimizde modern ve nitelikli hizmet anlayışını hakim kılmak için yoğun çaba harcıyoruz. Bugün gelinen noktada, Yozgat sağlıkta bölgesinde örnek illerden biri haline gelmiştir” ifadelerini kullandı.

Yeni göreve başlayacak doktorlara başarı dileklerini ileten Şahan, “Bu atamalarla birlikte sağlık teşkilatımız daha da güçlenecek. Görevlerine başlayacak tüm hekimlerimize başarılar diliyorum. Halkımıza daha kaliteli sağlık hizmeti sunmak için gayret gösteren tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Milletvekili Şahan, Yozgat’ın sağlık altyapısını daha da geliştirmek için projelerin sürdüğünü vurgulayarak, “Yeni hastane binaları, uzman kadro takviyeleri ve donanım yatırımlarıyla Yozgat’ta sağlık hizmetlerini her geçen gün daha ileriye taşıyoruz. Sağlıkta güçlü, hizmette örnek bir Yozgat için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan planlamaya göre, atanan hekimlerin il merkeziyle birlikte Sorgun, Akdağmadeni, Boğazlıyan, Yerköy, Çayıralan, Sarıkaya ve Şefaatli gibi ilçelere de dengeli biçimde dağıtılacağı belirtildi.

Yeni uzman hekimlerin iç hastalıkları, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı, göğüs hastalıkları, genel cerrahi, ortopedi ve psikiyatri gibi branşlarda hizmet vereceği kaydedildi.