CHP İl Yöneticisi Bekir Güven, CHP Yenifakılı İlçe Başkanı Mustafa Zararsız ve Kadın Kolları Başkanı Nimet Güler ile birlikte ilçede ziyaretler gerçekleştiren Dinçer, ekonomik krizin toplumun her kesimini derinden etkilediğini söyledi.

Dinçer, “Sandık gelecek, halkı açlığa mahkûm eden bu iktidar gidecek” dedi.

Program kapsamında Yenifakılı Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Bülent Yüce’yi ziyaret eden Dinçer ve beraberindeki heyet, esnafın karşılaştığı sorunlar üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Milletvekili Dinçer, daha sonra Yenifakılı Ziraat Odası Başkanı Ender Taflıoğlu ile bir araya geldi. Görüşmeye CHP İl Başkan Yardımcısı Bekir Güven, İlçe Başkanı Mustafa Zararsız ve Kadın Kolları Başkanı Nimet Güler de katıldı.



Ziyarette çiftçilerin yaşadığı sıkıntılar ve çözüm önerileri değerlendirildi.

Dinçer, saha çalışmalarının süreceğini vurgulayarak, “Biz her zaman halkımızın yanında, onların sesi olmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.