Milletvekili Akgül, Yozgat Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hacı Selvi’ye gerçekleştirdiği ziyarette, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) destekli “Yozgat Süt Toplama Merkezi” projesi kapsamında hayata geçirilen ve merkeze yeni kazandırılan araçların hizmete alınması dolayısıyla düzenlenen törene katıldı.

Törende konuşan Milletvekili Akgül, Yozgat’ın tarım ve hayvancılık alanındaki potansiyeline dikkat çekerek, devlet destekli projeler sayesinde bölgedeki üreticilerin daha modern, verimli ve sürdürülebilir üretim koşullarına kavuştuğunu vurguladı.

Akgül, “Bugün Yozgat Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğimizin yürüttüğü, TKDK destekli proje ile hayata geçirilen Yozgat Süt Toplama Merkezimize kazandırılan yeni araçlarımızı hizmete almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu yatırımlar sadece bugünü değil, aynı zamanda Yozgat’ımızın tarım ve hayvancılıktaki geleceğini de şekillendiriyor” ifadelerini kullandı.

Yeni hizmete giren araçlar sayesinde süt toplama sürecinin hem daha hijyenik hem de daha hızlı gerçekleştirileceğini belirten Akgül, bu gelişmenin üreticilerin ürünlerinin pazara ulaştırılmasında büyük kolaylık sağlayacağını dile getirdi. Bölge hayvancılığına doğrudan katkı sunan bu tür yatırımların devam edeceğini de ifade eden Akgül, çiftçilere ve üretici birliklerine verilen desteklerin süreceğini belirtti.

Akgül ayrıca, “Tarım ve hayvancılığın merkezlerinden biri olan Yozgat’ımıza kazandırılan bu tür projeler, sadece üreticimizi değil, aynı zamanda ülke ekonomisini de güçlendiriyor. Gıda güvenliği ve yerli üretimin stratejik önem kazandığı bu dönemde, yapılan her yatırım geleceğimize önemli katkılar sunmaktadır” şeklinde konuştu.

Ziyaretin ardından, araçların hizmete alınması dolayısıyla kesilen kurdeleyle sembolik bir açılış gerçekleştirildi. Programa birlik yöneticileri, çiftçiler ve çok sayıda davetli katıldı. Selma Şahin