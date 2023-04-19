Otomotiv sektörünün kalbi olan yeni sanayi bölgesinde esnafın görüş, öneri ve isteklerini dinleyen Milletvekili Adayı Deniz Çağan, önümüzdeki sürece ilişkin görüş alış verişinde bulundu.

Seçimlere 25 gün kala sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdüren Ak Parti Milletvekili Adayı Deniz Çağan, yeni sanayi bölgesinde faaliyet gösteren esnafı ziyaret etti. Ak Parti’nin bir diğer milletvekili adayı Mahmut Gürcan ve İl Yürütme Kurulu Üyesi Şaban Elbiz, İl Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Efe ile İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyeleri Yunus Emre Köse ve Ramazan Ercan’ın da eşlik ettiği ziyarette esnafla sohbet eden Deniz Çağan, sektörün durumu ile ilgili bilgiler aldılar. Haber Merkezi