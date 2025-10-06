İl Başkanı Hasan Aydın ziyaretinde partisinin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

İl Başkanı Aydın, Millet Partisi Genel Başkanı Cuma Nacar’ın Terörsüz Türkiye açılımı hakkında vatandaşları bilgilendirdiklerini söyledi.

Millet Partisi Yozgat İl Başkanı Hasan Aydın Millet Partisi Genel Başkanı Cuma Nacar’ın mesajını şu şekilde ifade etti: “Terör­süz Türkiye açılım Türk Milleti ve Türkiye Cumhuriyeti’nin varlık ve bekâ davasını milli menfaatler, bölge ve tüm insanlığın barış ülküleri çerçevesinde değerlendirdik. Terör­süz Türkiye girişimini eleştirerek, bunun Türk milletini vatansız ve devletsiz bırakma teşebbüsü olduğunu savundu. Türkiye ve Suriye başta olmak üzere bölgede yaşanan gelişmelere dikkat çekiyoruz. Uygulanan ekonomik politikalarla toplumun büyük kesiminin ekonomik kriz ve yoksullukla karşı karşıya bırakıldığını öne sürdü. Belediye başkanlarına yönelik operasyonlar, gözaltılar ve tutuklamalar ile ana muhalefet partilerinin etkisiz hâle getirildiği iddia edildi. Bölgedeki gelişmelerin emperyalist güçlerin hedeflerinden bağımsız olmadığı, PKK ve benzeri örgütlerin bu süreçte piyon olarak kullanıldığı kaydedildi. Lozan Antlaşması ve 1924 Anayasası sonucu Kürtlerin inkâr edildiği, söz konusu iddiaların gerçek dışı olduğu ve katillerin affedilmesine izin verilmemesi gerekiyor. Muhalefet partileri, sivil toplum kuruluşları ve Türkiye’nin vatansever aydınlarına çağrıda bulunularak, ‘Terör­süz Türkiye’ söylemine karşı uyanık olunması, emperyalist emellere alet olunmaması ve Türk milletinin birlikte var olma iradesine sahip çıkılması istendi. Türkiye’nin demokratik ve meşru çizgide yeniden bir milli mücadeleye ihtiyacı olduğu tarihi günler yaşandığını belirterek, farklılıkları bir kenara bırakıp tüm vatan, millet, bayrak ve devlet sevdalılarının ortak hareket etmesi çağrısı yaptı.” Hasan Toygar Avcı