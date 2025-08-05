Mıhyettin Yakışır Nasıl Başkomiser Oldu?

İddialara göre Mıhyeddin Yakışır, geçmişte “torbacı” olarak bilinen ve uyuşturucu satışıyla bağlantılı bir isimdi. Ancak zamanla emniyet içindeki bağlantıları sayesinde Narkotik Şube’de yükseldi ve başkomiserliğe kadar geldi. Bu durumun yalnızca bir atama meselesi olmadığını vurgulayan Soykan, “Bu yapılanma organize bir yapı. Sadece bireysel bir sızma değil, sistemli bir yerleştirme söz konusu. Uyuşturucuya karşı mücadele etmesi gereken birimin başında, geçmişte torbacılıkla suçlanan bir ismin bulunması, kamu güvenliği açısından vahim bir tablo ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.

Daha Önce Ne Olmuştu?

Mıhyeddin Yakışır’ın ismi, daha önce sahte belgelerle yurtdışına çıkış sağlayan bir suç ağına yönelik yürütülen soruşturmalarda da geçmişti. Bu ağın, hem kimlik hem de güvenlik soruşturmalarını sahte evraklarla aşarak çeşitli görevlere atamalar yaptırdığı iddia edilmişti. Yakışır’ın geçmişteki adli sicili ve suç bağlantıları ise, sahte belgeler ve referanslarla temizlenmişti.

Mıhyettin Yakışır Kaç Yaşında, Nereli?

Mıhyeddin Yakışır. 29 yaşında. Adana Seyhan’da yaşıyor.

Mıhyettin Yakışırda Kimlerin E-İmzası Var

Gazi Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı Ahmet Mavi.

Ege Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Diploma Hizmetleri Şube Müdürü Adem Akış.

Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı Emrah Gülcemal.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı personeli Hidayet Demir.

Atatürk Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yakup Bayoğlu.

Kendini Nasıl Lise Mezunu Yaptı

İddianamedeki tespite göre; Milli Eğitim Bakanlığı Daire Başkanı Ahmet Sarı adına çıkarılan e-imza ile Milli Eğitim Bakanlığı, Eski Mezun Öğrenci Bilgileri Ekleme ekranına erişim sağlandı ve Mıhyeddin Yakışır’ın kimlik bilgileri usulsüz olarak Anafartalar Anadolu Lisesi’nden mezun olmuş gibi eklendi. Diploma numarası aslında başka bir öğrenciye aitti.