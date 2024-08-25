Ege Üniversitesi Biyoloji Bölümünü tamamladıktan sonra İstanbul'a yerleşen Yaşar, burada Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde eğitimine devam ederek oyunculuk kariyerine adım attı.

Son günlerde adından söz ettiren Sevcan Yaşar, ünlü oyuncu Midyat ile yaşadığı hukuki süreç hakkında açıklamalarda bulundu. İddianamede, Midyat'a 'kasten yaralama', 'zincirleme tehdit' ve 'zincirleme hakaret' suçlarından sekiz yıla kadar hapis cezası istenirken, Yaşar'ın da 'kasten yaralama' suçundan bir yıla kadar hapsi talep edilmişti. Midyat, soruşturma ve kovuşturma aşamalarında suçlamaları reddetti.

Sevcan Yaşar, Midyat'ın kendisine yönelik tehdit ve darp eylemlerinde bulunduğunu öne sürerek şunları ifade etti: "Midyat bana 'Sen benim düşmanımsın bundan sonra. Yapabileceğim bütün kötülükleri yapacağım. Seninle aynı sektörde iş bulamayacaksın' ve 'Bak ben seni evden döve döve nasıl çıkarıyorum' dedi."

Geçtiğimiz günlerde Nişantaşı City's'de görüntülenen Yaşar, mahkemede istediği sonucu elde edemediği için davayı kapattığını belirtti. "O konu kapandı aslında. Bu süreçte yıprandığım için hiçbir şekilde devam ettirmek istemedim" diyen Yaşar, "Davayı geri çekmedim. İstediğim sonucu alamadım. Davayı devam ettirseydim alacaktım fakat devam ettirmeye gücüm yoktu" şeklinde konuştu.

Son olarak, "Bu konu benim için çok hassas ve bana iyi gelmediği için konuyu kafamda kapattım. Benim için geçmişte kalan bir konu, çok da konuşulacak bir şey yok" ifadelerini kullandı.