Üçüncü İstanbul Peynir ve Zeytin Fuarı, Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde peynir ve zeytin severleri ağırlamaya devam ediyor. Fuarda Bozkırın Kadın Girişimi Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Örmüş tarafından Yerköy Aydıngün Midiliç Köyünde üretimi yapılan, marka tescilini aldıkları Midiliç Çömlek Peynirinin de tanıtımı yapılıyor.

“TOPRAKTAN GÜN YÜZÜNE ÇIKARDIK”

Yozgat'ta unutulmaya yüz tutmuş bir peynir olan Midiliç Çömlek Peynirini tekrardan vatandaşlara sunarak peyniri yeniden topraktan gün yüzüne çıkardıklarını ifade eden Ebru Örmüş, “Çanaklara basılan peynirler, toprağa çömlek ile gömülerek çeşni ve lezzet alır” diyerek üretiminde köylüler ile birlikte gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Örmüş, “Yozgat’tan Bozkırın Kadın Girişimi olarak Yerköy Aydıngün Midiliç Köyünde üretim yapıyoruz. Marka tescilini aldık ve unutulmaya yüz tutan peynirimizi gün yüzüne çıkardık. Midiliç çömlek peynirimiz ile fuarda yer alıyoruz” dedi.

200 ÇEŞİT PEYNİR

3. İstanbul Peynir ve Zeytin Fuarı 2’nci gününde Yenikapı’da bulunan Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Gelen ziyaretçilere Anadolu'nun farklı noktalarında üretilen toplamda 200 çeşit peynir tanıtılıyor. Bir yandan peynir çeşitleri gelen ziyaretçilere ikram edilirken, diğer taraftan ise üretilen bu peynirler ile kuymak ve çeşitli lezzetler alanda yapılarak ikram ediliyor. Melike Aslı Arslan/İHA