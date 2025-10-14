Kaza, Yahşihan ilçesine bağlı Keçili köyü Güllük mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, L.Ö. (57) idaresindeki 06 EPT 078 plakalı mıcır yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada sürücü yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.