Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Merkezi Hekim Randevu Sistemi’ne (MHRS) üniversite hastanelerinin de entegre edileceğini açıkladı. Uygulama 1 Eylül’de pilot olarak Yozgat Bozok ve Pamukkale üniversitelerinde başlayacak.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Uşak’taki temaslarının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Memişoğlu, sağlık hizmetlerinde kaliteyi artırmaya yönelik çalışmalar kapsamında üniversite hastanelerinin de MHRS’ye dahil edildiğini söyledi.

“Pilot olarak Yozgat Bozok ve Pamukkale üniversitelerinde örnek uygulamaya 1 Eylül’den itibaren başlıyoruz” diyen Memişoğlu, tüm sağlık kurumlarını aynı çatı altında vatandaşlara hizmet eden yapılar olarak gördüklerini ifade etti.

“Sağlık Hizmetini Daha İyi Sunmayı Amaçlıyoruz”

Bakan Memişoğlu, “Biz bakanlık olarak, tüm sağlık hizmeti sunulan alanların daha iyi olması için çaba harcıyoruz. Üniversite hastanesi, kamu hastanesi, özel hastane değil; milletimize hizmet eden hastane olarak görüyoruz. Her türlü desteği vererek daha iyi sağlık hizmeti sunmayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

MHRS’den Randevu Alma Yolları

Vatandaşlar, MHRS üzerinden günün her saati hastane randevusu alabiliyor. Bunun için ALO 182 hattı aranabiliyor ya da sistemin internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden işlem yapılabiliyor.

MHRS web sitesinde “Randevu Al” bölümünden T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapıldıktan sonra randevu bilgileri girilerek işlem tamamlanabiliyor.