Yozgatlı vatandaşları da ilgilendiren konuyla ilgili bilgilendirme geldi. Verilen bilgilendirmede sağlık hizmetlerine erişimini hızlandırmak ve kaynakları oldukça verimli hale getirmek sebebiyle yeni bir kural getirildiği duyuruldu.

Yozgat dahil olmak üzere Türkiye genelinde Sağlık Bakanlığı tarafından uygulamaya alınan yeni sistemle, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu talebi uygulamadan önce vatandaşların seçimi yapılması için ‘aile hekimine yönlendirme’ uygulaması devreye girdi.

Hayata sunulan yeni uygulama ile vatandaşlar, MHRS üzerinden randevu talebi bırakma işlemi öncesinde ‘aile hekimine yönlendirme’ ekranıyla karşılaşacak.

Yapılan tercihleri doğrultusunda aile hekimine yönlendirilen kişiler başta aile hekimlerince muayenesi uygulanıp, değerlendirmeleri sürecek.

Aile hekimleri muayeneden sonra ihtiyaç duyulan şartlarda, kayıtlı nüfusları için kendilerine verilen rezerv kontenjan sayesinde MHRS üzerinden kişilere direkt olarak uzman hekim randevusu yapabilecek.

Verimli Sağlık Hizmeti Sunulacak

Uygulama sayesinde vatandaşların uzman hekimlere erişiminin kolaylaşması, aile hekimliği kapasitelerinin veriminin artması ve birinci basamakta çözümü sağlanacak sağlık sorunlarının direkt olarak aile hekimlerince yönetilmesi amaçlanıyor.