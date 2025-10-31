Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatlarıyla Türkiye genelinde yürütülen “Hayırlı Günler Komşum Ziyaretleri” ve “Derdin Derdimiz Sohbetleri” kapsamında, MHP Boğazlıyan İlçe Teşkilatı sahadaki çalışmalarını sürdürüyor.

İlçe Başkanı Celalettin Yarol ve yönetim kurulu üyeleri, bu kapsamda pancar hasadı yapan çiftçileri tarlalarında ziyaret etti.

Ziyaretlerde, üretimin merkezinde alın teri döken çiftçilerin hâli hatırı soruldu, onların sofralarına misafir olunan programda üreticilerle sohbet edilerek talep ve sorunları dinlendi.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada MHP Boğazlıyan İlçe Başkanı Celalettin Yarol, vatandaşlarla gönül bağı kurmaya devam edeceklerini ifade ederek şunları söyledi:

“Her kapıyı çalacağız, her gönüle dokunacağız. Hemşehrilerimizin derdini derdimiz, sevincini sevincimiz bileceğiz.”

MHP Boğazlıyan İlçe Teşkilatı’nın köy köy, mahalle mahalle gezerek vatandaşlarla bir araya gelmeye, çiftçilerin ve bölge halkının sorunlarını yerinde dinleyerek çözüm için çalışmaya devam edeceği bildirildi.