Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’ın eşi Yasemen Yıldız,  İstanbul'da tedavi gördüğü Koç Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

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MHP'nin sosyal medya hesabından Yasemin Yıldız'a ilişkin açıklama yapıldı.

Feti Yıldız'ın Acı Günü

Açıklamada, "MHP Genel Başkan Yardımcımız Feti Yıldız'ın eşi Yasemen Yıldız Hanımefendi vefat etmiştir" denildi.

Yasemin Yıldız'ın cenazesi, 1 Eylül 2024 Pazar günü İlahiyat Fakültesi Camisi'nde öğle namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Anadolu Hisarı Mezarlığı'na defnedilecek.

Kaynak: Haber Merkezi