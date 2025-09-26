MHP İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, Ahilik kültürünün ticarette dürüstlüğün, paylaşmada cömertliğin ve toplumda kardeşliğin simgesi olduğunu söyledi.

Irgatoğlu, Ahilik Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, asırlardan günümüze taşınan bu mirasın esnaf için sadece kazanç kapısı değil, aynı zamanda ahlak ve erdem yolu olduğunu vurguladı.

MHP Yozgat İl Başkanlığı olarak Ahilik Haftası’na özel bir etkinlik düzenlediklerini belirten Irgatoğlu, şunları kaydetti: "İl Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Ülkü Ocakları İl Başkanımız ve Ülkü Ocaklı kardeşlerimizle birlikte esnaflarımıza içerisinde siftah parası bulunan mektuplar dağıttık. Alnının teriyle geçimini sürdüren tüm esnaf ve sanatkârlarımızın Ahilik Haftası’nı en içten dileklerimle kutluyor; siftahımızın bol, kazancımızın bereketli olmasını diliyorum."