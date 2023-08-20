11 Ağustos’ta Merkez İlçe Kongresi ile başlayan kongreler 14 ilçede, Milliyetçi Hareket Partisine yakışır bir olgunluk, disiplin ve coşkuyla gerçekleşti.

Merkez ilçe dahil 14 ilçede tamamlanan kongrelerde Sorgun, Çekerek, Aydıncık ve Yenifakılı ilçelerinin ilçe başkanları değişirken, 10 ilçede ise mevcut başkanlar ile devam kararı alındı.

MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli’nin talimatları doğrultusunda kongrelerin başlatıldığını ifade eden MHP Yozgat İl Başkanı Tekin Irgatoğlu; “11 Ağustos itibari ile Liderimiz Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli beyefendinin talimatları doğrultusunda kongre süreclerimiz başladı. 9 gün süren kongre sürecimiz de Milletvekilimiz İbrahim Ethem Sedef’te bizleri yalnız bırakmadı. Kongre sürecinde bizlere destek veren ve her zaman yanımızda olan Milletvekilimiz İbrahim Ethem Sedef’e, il ve ilçe yönetimlerine teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

“SORUNSUZ TAMAMLANDI”

Irgatoğlu, kongre süreçlerinin sorunsuz geçtiğinin altını çizerek, “Süreç çok güzel geçti. Bütün teşkilatlarımız birlik beraberlik içerisinde enerjik ve dinamik kadrolarla önümüzdeki yerel seçimlerde de çalışmalarımızı sürdüreceğimizi ilçe kongrelerimizde net bir şekilde gördük. Kongrelerde emeği geçen tüm il ve ilçe teşkilatlarımıza bir kez daha teşekkür ederim” dedi.

“4 BAŞKAN DEĞİŞTİ”

Kongrelerde 4 başkanın değiştiğini belirten Irgatoğlu, “Merkez ilçemiz dahil tüm ilçe kongre süreçlerini tamamladık. Sorgun, Çekerek, Aydıncık ve Yenifakılı ilçelerimizin başkanları değişti, 10 ilçe başkanımızda ise değişim olmadı. Sorgun ilçemizde Muaz Ağan ile Çekerek ilçemizde Şahin Erdoğan ile, Yenifakılı ilçemizde Musa Sarıaslan ile, Aydıncık ilçemizde ise Mustafa Taşdemir ile devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

"BAŞARILAR DİLERİM"

Boğazlıyan ilçesinde son kongrelerini tamamladıklarını ifade eden Irgatoglu, "11 Ağustos'ta merkez ilçe seçimlerimizle başlayan kongrelerimizi pazar günü Boğazlıyan ilçemizle tamamladık. Değişen ve tekrar seçilen başkanlarımız ile inşallah hep birlikte güzel çalışmalar yürüteceğiz. Hepsini tekrar tebrik ediyor görevlerinde başarılar diliyorum. İlçe başkanlarımızın listesi ise şu şekilde; Merkez İlçe Başkanı Adem Kızılay, Sorgun İlçe Başkanı Muaz Ağan, Saraykent İlçe Başkanı Aydın Yeşil, Akdağmadeni İlçe Başkanı Adem Alıç, Sarıkaya İlçe Başkanı Alparslan Erbek, Çandır İlçe Başkanı Mehmet Emin Murat, Çayıralan İlçe Başkanı Sezai Yaşar, Boğazlıyan İlçe Başkanı Selahattin Demiroğlu, Yenifakılı İlçe Başkanı Musa Sarıaslan, Şefaatli İlçe Başkanı Yüksel Çelebi, Yerköy İlçe Başkanı Şevket Kalkan, Kadışehri İlçe Başkanı Eyüp Mert, Çekerek İlçe Başkanı Şahin Erdoğan, Aydıncık İlçe Başkanı Mustafa Taşdemir" şeklinde konuştu. Haber Merkezi