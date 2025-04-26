MHP Yozgat İl Teşkilatı, KAÇEP Birimi'nde gerçekleşen devir teslim töreninde yeni başkan atamasını duyurdu. Gülseren Sarıoğlu'na hizmetlerinden ötürü teşekkür edilirken, görevi Gökçen Yeniay devraldı.

MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef, Merkez İlçe Başkanı Adem Kızılay, Yozgat Ülkü Ocakları İl Başkanı Fatih Akgül, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve yönetim kurulu üyeleri, MHP Yozgat KAÇEP Birimi'nde (Kadın, Aile, Çocuk ve Engelli Politikaları) düzenlenen bayrak değişimi töreninde bir araya geldi.

Görevini İl Başkan Yardımcısı olarak sürdürecek olan Gülseren Sarıoğlu'na, KAÇEP Birimi'nde bugüne kadar yapmış olduğu çalışmalardan dolayı teşekkür edildi. Törende, KAÇEP Başkanlığı görevine atanan Gökçen Yeniay’a da başarı dilekleri iletildi.