Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yozgat teşkilatında “Hayırlı Günler Komşum Ziyaretleri” başladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatları doğrultusunda, Türkiye genelinde başlatılan “Hayırlı Günler Komşum Ziyaretleri” programı çerçevesinde MHP Yozgat İl Teşkilatı da sahadaki çalışmalarına başladı.

Program kapsamında bu yıl “Derdin Derdimiz, Sohbet” temasıyla yürütülecek ziyaret ve toplantıların planlanması amacıyla MHP Yozgat İl Başkanlığı’nda İlçe Başkanları Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda saha çalışmalarının yol haritası, vatandaş buluşmalarının planlaması ve teşkilat içi koordinasyon konuları ele alındı.

Toplantının ardından açıklamada bulunan MHP Yozgat İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, “Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi’nin gösterdiği istikamette, teşkilatlarımızla birlikte sahada güçlü bir şekilde yer alacağız. Derdin derdimiz, sevincin sevincimiz olduğu anlayışıyla, vatandaşlarımızla gönül köprüleri kurmayı hedefliyoruz” dedi.

Irgatoğlu, “Birlik ve beraberlik ruhuyla gerçekleştireceğimiz bu çalışmaların, hem teşkilatımıza hem de davamıza güç katacağına inanıyorum. Milletimizin sesine kulak verecek, her mahallede, her kapıda Milliyetçi Hareket’in samimiyetini ve ülkücü iradeyi hissettireceğiz.” ifadelerini kullandı.

İl Başkanı Irgatoğlu, programın sadece bir ziyaret faaliyeti değil, aynı zamanda millî ve manevi değerlerle toplumsal bağları güçlendiren bir gönül hareketi olduğunu belirterek, “Hayırlı Günler Komşum Ziyaretleri”nin teşkilata ve Yozgat halkına hayırlı olmasını temenni etti.