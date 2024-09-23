Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, üniversitenin son durumu, kısa, orta ve uzun vadedeki proje ve hedeflere ilişkin bilgiler aktardı. Ayrıca üniversitenin gelişim ve dönüşümü için yapılması planlanan çalışmalar masaya yatırıldı.

Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, nazik ziyaretlerinden dolayı Milletvekili İbrahim Ethem Sedef’e teşekkür etti.