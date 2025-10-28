Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, Cumhuriyet’in ilanının 102. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Cumhuriyet’in Türk milletinin bağımsızlık iradesinin en güçlü ifadesi olduğunu belirtti.

Sedef, mesajında 29 Ekim’in, Türk milletinin bağımsızlık ve istiklal iradesinin taçlandığı, millet egemenliğinin ebedileştiği kutlu bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun idare, Cumhuriyet idaresidir” sözünü hatırlatan Sedef, şu değerlendirmede bulundu: “Cumhuriyet, Türk milletinin hür yaşama kararlılığının, birlik ve beraberliğinin, vatan sevgisinin en somut ifadesidir. Cumhuriyetimizin 102. yılında da bu büyük emaneti koruma, yaşatma ve gelecek nesillere güçlü bir şekilde aktarma kararlılığındayız. Milliyetçi Hareket Partisi olarak, milli değerlere sahip çıkmayı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin bekası için çalışmayı en büyük görevimiz sayıyoruz.”

Yozgat halkının, Cumhuriyet’in kuruluşunda olduğu gibi bugün de vatan, millet ve devlet sevgisiyle her zaman ön safta yer aldığını belirten Sedef, şu ifadeleri kullandı: “Bu millet için en çok şehit veren illerin başında gelen yiğit Yozgat halkı, milli birlik ve beraberliğimizin en güçlü dayanaklarından biridir. Bu vesileyle Yozgat’ın her köşesinde dalgalanan ay yıldızlı bayrağımız, Cumhuriyetimizin 102. yılında da bağımsızlığımızın nişanesi olarak gururla dalgalanmaya devam edecektir.”

Sedef, mesajının sonunda başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Cumhuriyet’in kuruluşunda emeği geçen tüm kahramanları, aziz şehitleri ve gazileri rahmet, minnet ve saygıyla andığını belirtti.

Sedef, “102. yaşında Cumhuriyetimizi kutluyor, milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı en içten dileklerimle tebrik ediyorum” diye konuştu.