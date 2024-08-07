Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, Akdağmadeni Belediyesini ziyaret etti.

İlçe ziyaretleri kapsamında Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, belediyeye ziyaret ederek Belediye Başkanı Nezih Yalçın ile bir araya geldi.

Ziyarette MHP Yozgat İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, MHP Yozgat Merkez İlçe Başkanı Adem Kızılay, MHP Akdağmadeni İlçe Başkanı Adem Alıç, Yozgat Ülkü Ocakları İl Başkanı Celal Yalçın, İl Genel Meclisi üyeleri ve il, ilçe yönetim kurulu üyeleri Milletvekili Sedef'e eşlik etti.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi sonrasında Akdağmadeni’ne Kaymakam olarak atanan Cafer Kaymakçı'yı da ziyaret eden Milletvekili Sedef, daha sonrasında yapmış olduğu belediye ziyaretinde Başkan Nezih Yalçın'la ilçede devam eden çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Başkan Yalçın, Milletvekili Sedef ve beraberindeki il ve ilçe yönetimine ziyaretleri için teşekkür ederek, çalışmalarında kolaylık diledi.