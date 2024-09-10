Dolar/TL fiyatı son dakika 10 Eylül 2024 Dolar ne kadar oldu? Euro kaç TL?

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Şaziye Erdoğan'ın cenaze namazına Sedef ve Erdoğan aileleri ile Alaca Kaymakamı Engin Tok, Çorum MHP il Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Yozgat MHP İl Başkanı Tekin Irgatoglu, Alaca Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Yelkuvan, Çorum Milli eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Alaca Milli Eğitim Müdürü Ahmet Çaylak, Alaca Müftüsü İsmail Karadavut, Yozgat ilçe belediye başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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