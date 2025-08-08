Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, İl Genel Meclisi’nin Ağustos ayı toplantısını ziyaret ederek meclis çalışmaları ve yürütülen projeler hakkında bilgi aldı.

Milletvekili Sedef, toplantı öncesinde İl Genel Meclisi Başkanı Adnan Ünal ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz ile bir araya gelerek Yozgat’ın gündemindeki konular ve devam eden yatırımlar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Meclis toplantısında yaptığı konuşmada Sedef, Yozgat’ın kalkınması için yürütülen çalışmalara destek verdiklerini ifade etti.

Sedef, “Yozgat, yüksek sayıda köy nüfusuna sahip bir il. Bu durum, yatırım ve hizmetlerde özel bir hassasiyet gerektiriyor. İl genelinde altyapı, yol ve su hizmetlerinin sürdürülebilir şekilde devam etmesi için yoğun bir gayret gösteriyoruz. İklim değişikliği ve kuraklık gibi küresel sorunlar da bu süreci zorlaştırıyor” dedi.

Pandemi ve küresel ekonomik krizlere de değinen Sedef, “Türkiye, hükümetimizin öncülüğünde özellikle sağlık ve gıda üretiminde güçlü bir dayanıklılık gösterdi. Yozgat’ın da bu süreçten en iyi şekilde etkilenmesi için yatırımlarımızı artırıyoruz” diye konuştu.

Ekonomik sıkıntılara rağmen devletin vatandaşların yükünü hafifletme çabalarına da vurgu yapan Sedef, “Geçmiş krizlerde faiz oranlarının yüksekliği esnafımızı olumsuz etkilemişti. Bugün ise devletimiz, yükü üstlenerek ekonomiyi dengelemeye çalışıyor. İl Genel Meclisi üyelerimiz, vatandaşlarımızın sorunlarını en iyi bilen ve çözüme kavuşturmak için sahada olan kişiler” ifadelerini kullandı.

Milletvekili Sedef, sözlerini “Yozgat’ın her köyü, her mahallesi bizim için kıymetlidir. Hizmetlerde adil ve etkin bir şekilde hareket ederek halkımıza en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğiz” diyerek tamamladı.