Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, Belediye Başkanı Kazım Arslan’ı ziyaret etti.
Milletvekili Sedef Belediye Başkanı Kazım Arslan’a yeni görevinde başarı diledi.
MHP Yozgat İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, MHP Yozgat Merkez İlçe Başkanı Adem Kızılay, MHP Belediye Meclis Üyeleri ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan’ı makamında ziyaret ettiklerini belirten Milletvekili Sedef, “Yeni görevlerinin hayırlı olmasını diledik. Çalışmaları hakkında bilgiler veren Belediye başkanımıza misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Muhabir: Alpaslan Demir